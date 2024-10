È arrivata la sconfitta decisiva nell’undicesima regata della finale della Louis Vuitton Cup, Il sogno di Luna Rossa si è spezzato col 7-4 finale nella gara iniziata alle 14:10 di quest’oggi dove ancora una volta la partenza ha fatto la differenza. Ineos ha preso il comando fin dall’inizio e non l’ha più ceduto. L’imbarcazione italiana si è avvicinata fino a 20 metri durante la terza bolina, ma non è riuscita a effettuare il sorpasso: Ben Ainslie ha virato sempre con precisione, mantenendosi davanti alla prua di Bruni e Spithill. Il Team Ineos Britannia ha conquistato il settimo decisivo punto e adesso contenderà la Coppa America a Team New Zealand, sempre nelle acque di Barcellona.

La finale in diretta

14:37 Vince Ineos, Luna Rossa chiude a 17 secondi.

14:32 Gioco di virate di Luna Rossa ma Ineos non sbaglia

14.32 Luna Rossa a 100 metri.

14.30 Al gate 6 Luna Rossa dietro di 8″. È l’ultimo appuntamento

14.21 Luna Rossa a 190 metri.

14:14 L’inizio è tutto in favore di Ineos, che vanta un vantaggio di 295 metri.

Inizio previsto alle 14:10

L’attesa per la sfida

Si inizia sul 6-4 in favore di Ineos Britannia, alla quale manca solo un punto per chiudere i giochi, ma Luna Rossa – alla sesta partecipazione – potrà ancora tirare fuori tutte la sua forza per conquistare quell’America’s Cup che mai in 173 anni di storia l’Italia è riuscita a fare sua. La giornata di riposo non ha fatto altro che aumentare la tensione per la sfida di oggi.

La rimonta è nelle corde del team, motivato dal discorso dello skipper Max Serena al termine dell’ultima giornata: “Si può vincere e si può perdere nello sport – ha detto – noi viviamo qua dentro 24 ore al giorno, dedicato tutta la vita per tre anni e mezzo, siamo in una finale di livello altissimo e siamo gli stessi di Auckland, finalisti concentrati e capaci di ribaltare il risultato. Se regatiamo al nostro livello possiamo vincere”.

Luna Rossa – Ineos, la gara

È previsto vento a limite in quel di Barcellona: 10 nodi. Vince chi arriverà per primo a 7 successi, Ineos può chiudere i conti già oggi, ma qualora fosse necessario previste regate anche domani. In gara-11 Luna Rossa schiera James Spithill e Francesco Bruni (timonieri), Andrea Tesei e Umberto Molineri (trimmer), Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia (cyclors).

In gara-12 Luna Rossa cambierà due cyclors: dentro Luca Kirwan e Paolo Simion al posto di Liuzzi e Gabbia. Ineos in gara-11 con Ben Ainslie e Dylan Fletcher (timonieri), Bleddyn Mon e Leigh McMillan (trimmer), Matt Gotrel, Matt Rossiter, Ben Cornish e David Carr (cyclors), mentre in gara-12: dentro Ryan Todhunter, Harry Leask, Luke Parkinson e Neil Hunter.

La sfida aNew Zealand

Al vincitore la possibilità di sfidare il Defender ETN Zealand, detentore del titolo a partire dal 12 ottobre, sempre a Barcellona. Per l’equipaggio azzurro sarà una sfida ardua “ma nel 200 siamo stati sotto 4-3, e anche in altra occasioni”, ricorda il team director Sirena. “Andre in acqua per vincere due regate, abbiamo la possibilità di diventare degli eroi”. La prima regata è prevista per le 14.10, la seconda alle 15.15, vento permettendo. Per Luna Rossa è arrivato il momento di tirare fuori tutto, in ballo un sogno inseguito da 24 anni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco