Dopo il 1979 non aveva più rinnovato la patente, conservando come una reliquia quel documento cartaceo che nel frattempo, per i suoi coetanea, era diventato plastificato e digitale. Una sessantenne di Alessandria è stata fermata dalla Polizia dalle parti di Acqui Terme. Evento unico – viene da pensare -. E alla richiesta di esibire il documento di guida ha prima provato a giustificarsi dicendo d’averlo lasciato a casa, salvo poi – davanti all’evidenza dei fatti e delle banche dati delle Forze dell’Ordine – dover ammettere di non aver mai rinnovato il documento.

La difesa della donna

“Uso la vettura per piccoli spostamenti tra i Paesi qui vicino e in orari e giornate poco trafficate”, la sua difesa. Ora, oltre ad una sanzione amministrativa è stata anche segnalata alla Motorizzazione per verificare il possesso dei requisiti psichico-fisici previsti. Tornare alla guida non sarà così semplice.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione