Lui con la testa fracassata da un oggetto, lei soffocata, forse strangolata. In mattinata sono stati trovati morti così due coniugi, nella propria casa a Fano, ed erano partiti gli accertamenti. Ma dopo pochi minuti si è capito che non potesse essere nient’altro che un duplice omicidio. La coppia, lui di 75 anni e lei di 70, sarebbero stati uccisi dopo una lotta feroce dentro l’abitazione del centro in provincia di Pesaro Urbino. Una lotta in cui il 75enne ha cercato di difendersi, invano.

Duplice omicidio a Fano, coppia uccisa

La scoperta è avvenuta questa mattina alle 7.30 in una zona residenziale di Fano. I due coniugi non rispondevano e quindi, dopo una segnalazione del figlio, sono intervenuti i vigili del fuoco. Hanno aperto la casa e li hanno trovati morti. Il figlio della coppia, poco più che 40enne, abita al piano di sopra dell’abitazione e ora è sotto interrogatorio, anche se ha dichiarato di essere estraneo all’uccisione dei genitori. La polizia scientifica sta facendo i rilievi, così come sono partite le indagini della Squadra Mobile della questura di Pesaro e del Commissariato di Fano. Gli inquirenti stanno ascoltando i vari inquilini del palazzo per cercare di raccogliere informazioni utili.

