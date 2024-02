Al via il voto in Sardegna per le elezioni regionali 2024. Nell’isola sono chiamati ad andare alle urne 1.447.761 sardi, di cui 709.840 uomini e 737.921 donne. A pesare saranno anche u 112.221 elettori residenti fuori dalla Sardegna e iscritti all’Aire, di cui 59.476 uomini e 52.745 donne.

Elezioni Sardegna, le sezioni elettorali e le circoscrizioni

La Sardegna è divisa in 1884 sezioni, all’interno di otto circoscrizioni diverse, cioè Cagliari, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia – Tempio.

Elezioni Sardegna, i candidati e le coalizioni

A presentarsi nelle diverse liste per cercare di raggiungere uno dei 60 posti nel Consiglio Regionale della Sardegna sono 1416 candidati. Mentre la corsa per diventare presidente della Regione è una sfida a quattro: andando in ordine alfabetico, troviamo Lucia Chessa, con la lista autonomista Sardigna R-esiste, poi Renato Soru, con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il cosiddetto campo largo guidato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e diverse altre liste, e infine Paolo Truzzu, candidato della destra con nove liste.

In realtà i posti in palio per i candidati consiglieri sono 58 su 60. Gli ultimi due, infatti, sono destinati al presidente della Regione eletto e dallo sfidante governatore che arriverà secondo.

Elezioni Sardegna, come si vota: orari

I seggi sono aperti da questa mattina e si potrà votare fino alle ore 22. Si vota con la scheda di colore verde, scrivendo il nome del candidato consigliere, per il rinnovo dell’assemblea legislativa sarda. È possibile il voto disgiunto, cioè poter esprimere sia una preferenza per una lista (con anche la specifica per un determinato nome di consigliere) sia quella per un candidato presidente non collegati tra loro.

Come modalità di voto è prevista anche la doppia preferenza di genere, potendo indicare due nomi di aspiranti consiglieri di sesso diverso candidati nella stessa lista.

Elezioni Sardegna, quando inizia lo spoglio e quando si sanno i risultati

Bisognerà aspettare per avere i risultati delle elezioni in Sardegna. Lo spoglio inizierà lunedì alle 7 di mattina e andrà avanti sino alle 19. A quel punto usciranno i primi dati.

Luca Sebastiani