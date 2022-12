Al volto: un colpo di pistola in faccia. Eliana Maiori Caratella aveva 39 anni. È morta, questa mattina, uccisa con un colpo d’arma da fuoco in un’abitazione a Miglianico, in provincia di Chieti. Secondo quanto riporta l’Ansa l’attuale compagno della donna si sarebbe costituito poco dopo ai carabinieri. Sul luogo del delitto sono intervenuti i militari, ancora al lavoro sulla scena del crimine.

Eliana aveva due figli, avuti con l’ex marito. Era impiegata presso un istituto di credito. Il suo corpo è stato trovato in uno sgabuzzino della casa, nel nuovo quartiere di via Antonelli. Non ha avuto scampo. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed il procuratore facente funzioni di Chieti, Lucia Campo. La vittima era originaria di Chieti.

A fermare l’uomo, un 39enne di Matera, i carabinieri della compagnia di Ortona. Avrebbe precedenti penali per reati contro il patrimonio. Al momento si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri. Nessuna dichiarazione da parte della pm che ha lasciato il luogo del delitto.

Si chiamavano entrambe Giovanna, Giovanna Frino e Giovanna Bonsignore, le due donne uccise venerdì scorso. La prima ad Apricena, in provincia di Foggia, finita a colpi di arma da fuoco. La seconda a Villabate, in provincia di Palermo, ferita a morte, colpita ripetutamente con un bisturi. Due vittime in un giorno, con il totale dei femminicidi che saliva a 111 vittime dall’inizio dell’anno 2022.

Qualora la dinamica che sembra delinearsi nel teatino dovesse essere confermata, Eliana sarebbe la 102esima vittima. Lo scorso 24 novembre il Senato aveva approvato all’unanimità una commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio definito “una piaga sociale, una grave violazione dei diritti umani”. Il rapporto Eures aveva tracciato un identikit: in oltre nove casi su dieci i killer sono uomini. Il 57,4% delle morti è opera del partner, il 12,7% dell’ex.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

