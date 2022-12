Prima un post su Facebook, che aveva allarmato amici e contatti, poi il ritrovamento. Salvatore Patinella si sarebbe ucciso con la stessa arma con la quale aveva ferito a morte Giovanna Bonsignore, che da qualche tempo non era più la sua compagna. L’omicidio-suicidio si è consumato a Villabate, in provincia di Palermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le indagini sono state affidate alla compagnia di Misilmeri.

Patinella aveva 44 anni, Bonsignore 46. Ancora da chiarire il movente del delitto. Lei aveva deciso di lasciarlo dopo una relazione lunga anni. A far scattare l’allarme proprio un amico, allarmato da quel post. Ha chiamato subito il 112. Quando i carabinieri sono arrivati nell’appartamento in via Giovanna d’Arco hanno trovato i due corpi privi di vita. I cadaveri sono stati portati all’istituto di Medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia disposta dalla procura.

Bonsignore aveva una figlia, avuta da un precedente matrimonio, che ieri sera non si trovava in casa. La donna era impegnata nel sociale e per due volte aveva corso alle elezioni per il consiglio comunale. La relazione con Patinella durava da quattro anni, era stata interrotta da circa un mese. Stando a quanto riporta l’Agi negli ultimi tempi i rapporti tra i due erano diventati burrascosi. Il delitto si sarebbe consumato ieri sera, in un orario tra le 20:00 e le 22:00.

E intanto, una volta che la notizia si è diffusa, è esplosa la reazione sulla bacheca dell’uomo. Decine i commenti sotto alla condivisione di una canzone di Amy Winehouse, Back to Black. Quasi solo insulti e offese per l’uomo. Qualcuno che parla di “omicidio annunciato”, qualcun altro che si chiede perché la gente commenti sotto il post di una persona morta, altri che si chiedono come si possa “arrivare a tanto”, altri ancora che invitano al silenzio davanti a una tragedia così grane.

Sconvolta la comunità di circa 20mila abitanti nel palermitano. “Conoscevo Giovanna Bonsignore da oltre 20 anni. Siamo davvero tutti distrutti. Questa sera in segno di lutto farò spegnere le luminarie accese in occasione delle festività natalizie e proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali”, ha detto all’Ansa il sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara. “La nostra concittadina Giovanna Bonsignore è stata uccisa. Vogliamo ricordare – si legge sul blog Cronache Villabatesi – la sua dolcezza e il suo grande cuore. Il suo impegno nel sociale con l’Associazione Arché. E non solo. Addio Giovanna, ti meritavi altro dalla vita”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano