Dapprima si era pensato a un omicidio suicidio: un uomo e una donna, conviventi, ritrovati insieme, morti, finiti a coltellate nella casa dove vivevano a Spinea, in provincia di Venezia. Il truculento ritrovamento dopo l’allerta lanciata dalla figlia della donna che non riusciva a contattare la madre. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto non c’era già più nulla da fare. E scartata l’ipotesi di omicidio-suicidio ecco la pista del duplice omicidio: è già scattata la caccia all’uomo.

Il ritrovamento ieri sera, poco dolo le 21:00. La figlia della donna era preoccupata perché non riusciva a parlare da troppo tempo con la madre e quindi ha contattato i carabinieri. Gli investigatori sul posto hanno trovato un’arma da fuoco e un coltello. I corpi dei due conviventi, entrambi di origine albanese, erano segnati da diverse ferite da arma da taglio. La scientifica sta setacciando la villetta dove si è consumato il delitto.

Ancora tanti i punti da chiarire circa la dinamica del duplice omicidio mentre una terza persona risulta intanto ricercata. Le agenzie di stampa scrivono che le ricerche sarebbero orientate sull’ex marito della donna, che al momento risulta irreperibile. L’Ansa scrive che un sospettato sarebbe scappato in automobile subito dopo l’omicidio. La stessa agenzia non esclude che alla base dell’omicidio possa esserci l’incapacità di accettare la nuova relazione della donna.

Solo ipotesi iniziali e parziali al momento: le verifiche sono in corso. Anzi le attività della Scientifica sono state estese anche a un paio di abitazioni limitrofe a quella in cui si è consumato il delitto in quanto sarebbe probabile che le vittime abbiano cercato riparo presso i vicini prima di essere massacrate.

