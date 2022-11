Trovata morta con i segni di tre coltellate nelle campagne di Villa Giulia, nel territorio di Fano (Pesaro Urbino). È stata uccisa così una ragazza di soli 23 anni, Anastasia Alashri, madre di un bambino di tre anni.

Ad ucciderla potrebbe esser stato l’ex marito, di nazionalità egiziana, bloccato dai carabinieri alla stazione di Bologna. La vittima, ucraina, lavorava dallo scorso maggio in un ristorante di Fano, la ‘Osteria della Peppa’, e proprio dal locale è scattato l’allarme: domenica non si era presentata al lavoro, portando così alla denuncia di scomparsa.

Il suo corpo è stato trovato privo di vita e con ferite in varie parti del corpo questa mattina da vigili del fuoco e carabinieri, impegnati dalla serata di domenica nella sua ricerca. Secondo quanto riferisce l’Ansa, la 23enne era andata dall’ex per riprendersi alcuni capi d’abbigliamento. La giovane, separata dal marito pasticciere, voleva rifarsi una vita con un nuovo compagno.

“Abbiamo appreso del decesso di Anastasia Alashiri che lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale a Fano. La notizia ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Sappiamo che dava lezioni di pianoforte nel tempo libero perché era la sua grande passione. Esprimo a nome mio, della mia famiglia e dei dipendenti le nostre più sentite condoglianze rimarrà sempre nei nostri cuori“, ha scritto sui social il proprietario del ristorante in cui lavorava la vittima.

