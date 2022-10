Uccisa, massacrata a suon di botte probabilmente dal marito con cui aveva due figli piccoli. È morta così una donna di 41 anni, Ilaria, di nazionalità italiana, trovata senza vita nella sua casa di Padiglione di Osimo, in provincia di Ancona.

Stando a quanto riportato dall’edizione online del Corriere Adriatico, la vittima sarebbe stata uccisa dal compagno, un uomo di nazionalità marocchina.

L’uomo è stato portato via dai carabinieri che conducono l’indagine. Sul posto, un casolare di campagna in via Montefanese, sono giunti i familiari di quest’ultimo e anche l’imam della comunità islamica di Osimo. Il religioso ha parlato di una “famiglia tranquilla” che frequentava la moschea locale.

La donna uccisa “apparteneva alla nostra comunità. Si chiamava Ilaria ed era una brava persona. Ci è stato detto che è stata trovata morta a casa sua. Portava sempre i suoi due bambini in moschea, L’ultima volta l’ho vista ieri alle 18“, ha spiegato all’agenzia LaPresse il religioso. “Era una bella famiglia, il marito Tariq ogni tanto veniva in moschea con lei“, ha raccontato ai cronisti.





Nell’abitazione sono in corso i rilievi della polizia scientifica, mentre il corpo della vittima sarà esaminato da un medico legale per l’autopsia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro