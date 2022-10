Ha ucciso la sua ex fidanzata in auto, poi si è rivolto la pistola contro e si è tolto la vita. Dramma in provincia di Cosenza, dove sul litorale di Scalea, un giovane di 25 anni, Antonio Russo, di professione guardia giurata, ha ammazzato la scorsa notte la “sua” donna, la 31enne Ilaria Sollazzo, insegnante precaria, con la pistola di ordinanza.

L’omicidio-suicidio è avvenuto in via Borsellino, sotto casa della donna. I due, che si erano lasciati da poche settimane e avevano una figlia di due anni, si sarebbero incontrati probabilmente per un chiarimento ma la situazione è degenerata e il 25enne ha deciso prima di uccidere la compagna sparando numerosi colpi d’arma da fuoco, poi di farla finita. Il tutto all’interno di una Lancia Ypsilon bianca parcheggiata a bordo strada.

Secondo una prima ricostruzione, Russo non riusciva ad accettare la separazione e nelle ultime settimane i litigi tra i due erano stati frequenti. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Scalea e del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza.

