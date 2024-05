Dal prossimo martedì seguiremo quello che si annuncia come l’evento clou (ma già questo assunto è discutibile) della campagna elettorale – il duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, fissato per il 23 maggio – intervistando ogni giorno un esperto di comunicazione e marketing politico.

Ad ognuno dei nostri interlocutori chiederemo quali saranno presumibilmente i temi al centro del duello e quali le armi migliori a disposizione dell’una e dell’altra, se il dibattito potrà effettivamente spostare o catalizzare consensi e voti, quanto inciderà l’habitat in cui il confronto si svolgerà (la terza, immarcescibile Camera di Bruno Vespa: onore a lui che continua ad essere nei decenni l’“arbiter rei publicae”). E poi ai nostri ospiti chiederemo se e quanto conteranno i fattori più strettamente televisivi: postura, abbigliamento, linguaggio, scioltezza.

Quei fattori su cui il giorno dopo tutti stileranno le classiche pagelle: quei giudizi un po’ edulcorati e di maniera che – dopo – lasciano il tempo che trovano. I nostri esperti dovranno esporsi di più, e dirci prima come sarà bene che si attrezzino le nostre eroine per la battaglia del 23 maggio. Ammesso – e tutto sommato non concesso – che nel salotto di “Porta a porta” si combatterà effettivamente la madre di tutte le battaglie in vista del voto dell’8 giugno. A martedì prossimo con “Elly&Giorgia”.

