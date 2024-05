Il faccia a faccia ci sarà. Giorgia Meloni ed Elly Schlein si confronteranno in diretta televisiva giovedì 23 maggio. La sede del dibattito sarà Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. A farlo sapere sono stati con una nota congiunta gli staff della premier e della segretaria del Pd. Un confronto tv denso di significato in vista delle elezioni europee di inizio giugno.

Confronto tv Meloni Schlein a Porta a Porta

La scelta di far fronteggiare (sempre politicamente) i leader dei due partiti principali del panorama politico italiano ha un obiettivo chiaro: confermare la sorta di bipolarismo che in Italia resiste da tempo. A beneficio ovviamente proprio dei grandi partiti di (centro)destra e centrosinistra, oggi da una parte Fratelli d’Italia e dall’altra il Partito Democratico, che da una sfida a due guadagnano più attenzione rispetto agli altri partiti, di medie o piccoli grandezze. Il confronto tv tra Meloni e Schlein, infatti, non è ben visto dagli altri leader che corrono alle elezioni europee, che vorrebbero uno spazio uguale per poter duellare verbalmente con i candidati in prima linea.

