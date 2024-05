Le elezioni europee sono in arrivo. L’8 e il 9 giugno, infatti, si voterà per scegliere la nuova composizione dell’Eurocamera, con l’Italia che avrà a disposizione 76 seggi. Le liste dei candidati sono state depositate, i partiti sono in aperta campagna elettorale, con le loro idee e i loro programmi da realizzare in Europa, almeno chi lo ha esplicitato. Ma poi, oltre ai grandi sistemi, c’è chi pensa anche a cose più concrete: del tipo, quanto si guadagna come parlamentare europeo? Quanto percepisce un europarlamentare?

Quanto guadagna un parlamentare europeo? Lo stipendio mensile, i rimborsi, le spese, le indennità

La cifra totale è più di 18mila euro al mese, da dividere però in alcune voci. Solo di stipendio, un parlamentare europeo prende 10.075,18 euro lordi, pari a 7.853,89 euro netti, dopo le detrazioni delle imposte Ue e dei contributi assicurativi. Questi fondi arrivano dal bilancio del Parlamento Ue. Oltre a questo, ci sono alcune variabili che ingrossano la busta paga di un europarlamentare. A partire dall’indennità per spese generali, pari a 4950 euro al mese, che copre gli acquisiti di hardware e software informatici, forniture per ufficio, telefoni cellulari, abbonamenti di telefonia mobile e a internet, ma anche gli affitti di uffici.

Oltre a ciò, si deve aggiungere la diaria o indennità giornaliera, cioè 350 euro al giorno. Una cifra che rappresenta la copertura dei costi quotidiani: i pasti, l’alloggio, le spese più piccole. Considerando che un europarlamentare al massimo può lavorare cinque giorni per tre settimane al mese, in teoria un politico sempre presente può prendere altri 5250 euro ogni mese. A segnare le presenze dei parlamentari è un registro specifico in cui ogni eurodeputato deve firmare, anche se presidente e leader dei gruppi parlamentari hanno delle deroghe. Oltre alla firma quotidiana, però, i parlamentari europei devono anche partecipare alle votazioni in aula: se infatti non sono presenti almeno alla metà delle votazioni per appello nominale durante i giorni di voto, la diaria viene decurtata.

Ma non ci si ferma qui. Alla cifra finale ci si arriva anche con alcuni vantaggi economici per gli europarlamentari. Per esempio i viaggi da e per il paese in cui si è stati eletti sono rimborsati, con alcuni limiti per aerei e treni presi come riferimento con le tariffe di prima classe e di business. Oltre a questi viaggi ufficiali, per i viaggi individuali gli eurodeputati hanno diritto a 4.886 euro ogni anno, quindi 407 al mese. Inoltre, possono anche chiedere il rimborso di due terzi delle spese mediche sostenute.

Quanto prende un parlamentare europeo, fine mandato e pensione

In più, alla fine del mandato da europarlamentare, i deputati hanno diritto a un’indennità pari a una mensilità per ogni anno d’incarico. Mentre per gli ex deputati, quando compiono 63 anni, scatta una pensione pari al 3,5% dell’indennità per ogni anno compiuto nell’esercizio del proprio mandato. Se gli europarlamentari mantengono il proprio ruolo per un mandato completo, quindi cinque anni, la pensione che si matura è di 1750 lordi.

Quanto guadagna un eurodeputato, gli assistenti parlamentari Ue

L’eurodeputato ha inoltre a disposizione la possibilità di prendere delle persone che collaborano con lui: i famosi assistenti parlamentari, che possono essere o assistenti locali o APA, gli Accredited Parliamentary Assistants. Il parlamentare europeo può avere al massimo quattro APA o tre assistenti locali. I locali sono assunti direttamente dall’europarlarmentare, con un budget apposito, mentre gli APA sono dipendenti diretti del Parlamento. Ogni eletto ha una dotazione di 28.696 al mese, per pagare gli assistenti, che però non devono essere parenti stretti dei deputati. Lo stipendio più basso per un assistente parlamentare è pari a 1900 euro lordi al mese, mentre quello più alto circa 9000 euro lordi.

Redazione

Luca Sebastiani