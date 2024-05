La lista Stati Uniti d’Europa ha presentato i nomi dei candidati che correranno alle elezioni europee del prossimo giugno. La lista di scopo, frutto dell’accordo tra Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista Italiano, Radicali, Libdem e Italia c’è, ha trovato una quadra dopo giorni di discussioni interne, condite anche da alcune polemiche come quella di Bobo Craxi. Matteo Renzi è candidato ovunque, tranne nella circoscrizione Nord Est.

Lista e candidati di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord Est

Nella circoscrizione Nord Est, ovvero in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, i nomi dei candidati in ordine sono: Graham Robert Watson, Antonella Soldo, Giulia Pigoni, Davide Bendinelli, Gabriella Chiellino, Muharem Saljihu detto Marco, Maria Laura Moretti, Giorgio Pasetto, Francesco Bragagni, Marina Sorina, Luigi Giordani, Fabio Valcanover, Aurora Pezzuto, Nicola Cesari, Katerina Shmorhav detta Katya.

Lista e candidati di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord Ovest

Nella circoscrizione Nord Ovest, ovvero in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, i nomi dei candidati sono, in ordine: Emma Bonino, Gianfranco Librandi, Raffaella Paita, Marco Taradash, Paolo Giovanni Micheli, Alessandro Cecchi Paone, Patrizia De Grazia, Enrica Cattaneo, Nadia Gallo, Maria Mikaelyan, Vittorio Barazzotto, Matteo Di Maio, Federico Rossi, Simona Emanuela Anna Carolina Viola, Luca Perego, Davide Falteri, Daria De Luca, Alessandra Franzi, Antonella Soldo, Matteo Renzi.

Lista e candidati di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Centro

Nella circoscrizione Centro, ovvero in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, i nomi dei candidato sono, in ordine: Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Marietta Tidei, Eric Mauritin Jozsef (giornalista Liberation), Emanuela Pistoia, Rosa Di Giorgi, Olga Surinova (nata in Bielorussia), Gerardo Stefanelli, Gianluca Misuraca, Silvia Bertolucci, Manuela Albertella, Giuseppina Bonaviri, Francesco Cappelletti, Tiziano Busca, Matteo Renzi.

Lista e candidati di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Isole

Nella circoscrizione Isole, ovvero in Sicilia e Sardegna, i nomi dei candidati sono, in ordine: Rita Bernardini, Francesco Concetto Calanna, Fabrizio Micari, Valentina Falletta, Pietrina Putzolu, Luca Ballatore, Carola Politi, Matteo Renzi.

Lista e candidati di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Sud

Nella circoscrizione Sud, ovvero in Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, i nomi dei candidati sono, in ordine: Vincenzo Maraio detto Enzo, Manuela Zambrano, Nicola Caputo, Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella, Teresa Bellanova, Caterina Miraglia, Alfonso Maria Gallo, Emanuela Pistoia, Massimiliano Stellato, Stefano Mascaro, Adriano Pasculli De Angelis detto Pasculli, Giovanna Catacchio, Giuseppe Varacalli detto Pino, Filomena Greco, Antonio Rubino, Elenora Stomeo detta Claudia, Annunziata Paese detta Nunzia, Matteo Renzi.

Redazione

Luca Sebastiani