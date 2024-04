Finalmente è arrivata la decisione finale: Matteo Renzi sarà candidato alle elezioni europee con la lista Stati Uniti d’Europa. A parlare per prima è Emma Bonino, leader di +Europa: “Matteo Renzi si candiderà all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto. Tutti i candidati della Lista Stati Uniti d’Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo. E ora tuffiamoci nella campagna elettorale, sfidando sovranisti e anti europeisti nel nome degli Stati Uniti d’Europa”.

Le parole di Matteo Renzi dopo l’annuncio della candidatura alle Europee 2024

“Io in questo ufficio lascio un pezzo di cuore. Lascio un pezzo di cuore perché ho deciso di candidarmi alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno e a differenza di quello che fanno gli altri, se sarò eletto io andrò al Parlamento europeo”. Così Matteo Renzi in un video su Fb dall’ufficio a palazzo Giustiniani.

L’annuncio di Emma Bonino sulla candidatura di Matteo Renzi

“Dopo aver presentato nei giorni scorsi simbolo e capilista, oggi pomeriggio abbiamo terminato il lavoro sulle liste per gli Stati Uniti d’Europa, il progetto politico ed elettorale per le europee che ho lanciato mesi fa e che è stato abbracciato con convinzione oltre che da +Europa, da Italia Viva, dal PSI, dai Libdem, da Radicali Italiani e da Italia C’è. Ho deciso di raddoppiare il mio impegno, candidandomi nella testa di lista anche nella circoscrizione del centro, oltre che capolista al Nord Ovest.”

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo