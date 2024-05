Nei giorni scorsi la classifica dei “Magnifici 7” ha raccolto giornalmente la capacità dei candidati alle elezioni europee di coinvolgere la platea dei rispettivi follower, a prescindere dalla piattaforma utilizzata e della lista o circoscrizione di appartenenza. Così, per determinare le posizioni sono state censite le percentuali di engagement e di interazione al post, con un risultato in parte influenzato anche dalla consistenza numerica dei follower che seguono l’account: tendenzialmente con meno follower la percentuale del coinvolgimento è più alta.

Il “sabato della reaction”, a cadenza settimanale, invece tiene conto delle interazioni totali, cioè like, condivisioni e commenti, che gli account dei candidati hanno raccolto da lunedì scorso a venerdì e, a differenza della precedente questa nuova classifica è direttamente proporzionale all’ampiezza dei follower: più seguaci garantiscono più interazioni. Questa classifica vuole essere anche un malcelato omaggio a Giacomo Leopardi e a una delle sue poesie più amate, perché a ben guardare nessun più di candidato vive le stesse emozioni della protagonista de’ il sabato del Villaggio’.

Il candidato e la donzelletta sono la metafora di una stagione fuggevole, quella della giovinezza e quella elettorale, entrambi vivono queste poche ore e settimane con autentica gioia, con una crescente felicità che accompagna l’attesa del giorno di festa, così come quella del voto. Questo di sette è il più gradito giorno – scrive Leopardi – pien di speme e di gioia: diman tristezza e noia recheran l’ore, ed al travaglio usato ciascun in suo pensier farà ritorno.

Per questo motivo, il sabato delle reaction raccoglie il testimone dei “Magnifici 7” e ci svela la classifica degli account social dei candidati alle elezioni europee che in questa settimana hanno ottenuto il maggior numero di reazioni sulle piattaforme. Altro dirti non vo’; ma la tua festa ch’anco tardi a venir non ti sia grave.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

