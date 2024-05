Elly tocca il vertice. Per la prima volta nell’ultimo anno il suo PD raggiunge quota 20.6% nei sondaggi in vista delle prossime Elezioni Europee di giugno: gli ultimi dati, resi noti da Supermedia Agi / Youtrend, confermato il rendimento in crescita nelle ultime due settimane. Un’impennata di ben mezzo punto percentuale mentre Giorgia Meloni, detta “Giorgia”, candidata ovunque anche se ha già dichiarato di non mettere piede a Bruxelles, perde quattro decimi scendendo al 27,2%. Scende anche il Movimento 5 Stelle, ed è la prima volta da gennaio. A crescere, tra le principali forze ed oltre al PD, è invece al Lega: 8,4% (+0,3% rispetto agli scorsi rilevamenti). A ridosso della soglia di sbarramento, è ancora battaglia: se Stati Uniti d’Europa vola verso il 5%, Verdi/Sinistra supera il 4% di appena un decimo, Azione è lì: 3,9%.

I sondaggi

FdI 27,2% (-0,4%)

PD 20,6% (+0,5%)

M5S 15,9% (-0,4%)

Forza Italia-NM 8,6% (+0,1%)

Lega 8,4% (+0,3%)

Stati Uniti d’Europa 4,7% (+0,1%)

Verdi/Sinistra 4,1% (+0,1%)

Azione 3,9% (+0,1%)

Libertà 2,1% (=)

Pace Terra Dignità 2,0% (+0,2%)

