L’8 e il 9 giugno sono previste le elezioni europee. I partiti hanno depositato le varie liste per partecipare alla competizione elettorale. Tra loro anche la lista di Azione – Siamo Europei, capeggiata da Carlo Calenda, in corsa in tutte le circoscrizioni. Ecco tutti i candidati che si potranno votare sulla scheda nelle urne.

Lista e candidati di Azione – Siamo Europei nella circoscrizione Nord Est

Nella circoscrizione Nord Est, ovvero in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, i nomi dei candidati sono, in ordine: Carlo Calenda, Elena Bonetti, Federico Pizzarotti, Lara Bisin, Mario Raffaelli, Stefania Cargioli, Giovanni Poggiali, Silvia Fattore, Carlo Pasqualetto, Valeriana Maria Masperi, Riccardo Mortandello, Giuditta Righetti, Paul Köllensperger detto “Paul”, Federica Sabbati, Umberto Costantini,

Lista e candidati di Azione – Siamo Europei nella circoscrizione Nord Ovest

Nella circoscrizione Nord Ovest, ovvero in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, i nomi dei candidati sono, in ordine: Elena Bonetti, Giuseppe Zollino, Mariapia Abbracchio detta “Mapy”, Alessandro Tommasi detto “Sandro”, Caterina Avanza detta “Caterina”, detta “Cate”, Cuno Jakob Tarfusser detto “Cuno”, Daniela Di Cosmo, Daniele Nahum, Simonetta Fiaccadori, Leonardo Lotto, Antonella Girardi, Federico Giacobbe, Cristina Lodi, Riccardo De Giorgi, Marina Lombardi, Salvatore Carrara, Laura Marchini, Giovanni Barosini, Federica Valcauda, Carlo Calenda.

Lista e candidati di Azione – Siamo Europei nella circoscrizione Centro

Nella circoscrizione Centro, ovvero in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, i nomi dei candidato sono, in ordine: Carlo Calenda, Elena Bonetti, Alessio D’Amato detto “Damato”, Cristina Bibolotti, Vincenzo Camporini, Nataliya Kudryk, Germano Craia, Barbara Masini, Massimo Seri, Debora Pacifici, Luciano Spigliantini, Rossella Pera, Umberto Trenta, Gabriella Ga Yeng Zanzanaini, Luca Pietro Ungaro.

Lista e candidati di Azione – Siamo Europei nella circoscrizione Isole

Nella circoscrizione Isole, ovvero in Sicilia e Sardegna, i nomi dei candidati sono, in ordine: Carlo Calenda, Sonia Alfano, Gianfranco Damiani, Martina Benoni, Gianni Palazzolo detto “Giangiacomo”, Rosanna Cocomero, Nicola Trudu, Elena Bonetti.

Lista e candidati di Azione – Siamo Europei nella circoscrizione Sud

Ancora non è arrivata l’ufficialità dei candidati nella circoscrizione Sud, ovvero in Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata. I nomi dei candidati dovrebbero essere: Carlo Calenda, Giosi Ferrandino, Marcello Pittella e altri.

Redazione

Luca Sebastiani