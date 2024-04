Altre due settimane sono passate, con le elezioni europee che si avvicinano, e così arriva un’altra supermedia dei sondaggi targata YouTrend. Il sito che si occupa di rilevazioni ha stilato una media ponderata dei recenti sondaggi dei principali istituti italiani, inquadrando il consenso dei partiti e delle liste che si presenteranno al voto a giugno, con anche la variazione delle percentuali rispetto al quadro dell’11 aprile.

Elezioni europee, cosa dicono gli ultimi sondaggi: i principali partiti

Le prime tre posizioni sembrano essere ormai cristallizzate. Il primo partito è Fratelli d’Italia, con il 27,6% che fa registrare un aumento dello 0,3. A seguire c’è il Partito Democratico con il 20,1%, che sale di 0,2 punti. L’ultimo gradino del podio è del Movimento 5 Stelle che si attesta stabile al 16,3%.

Dietro i primi tre posti, le distanze sono meno marcate. La supermedia dei sondaggi conferma il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Il partito di centrodestra raggiunge, con un timido aumento dello 0,1, l’8,5%. Dietro il Carroccio, che cala dello 0,1 e si ferma all’8,1%. Nei prossimi giorni si vedrà se si noterà l’effetto della candidatura del generale Roberto Vannacci, annunciata ieri dal leader Matteo Salvini.

Elezioni europee, i sondaggi delle forze liberaldemocratiche: Stati Uniti d’Europa e Azione

La sfida per superare la soglia di sbarramento del 4% è quella più accesa, insieme alla competizione tra Forza Italia e Lega. Negli ultimi giorni, le rilevazioni hanno registrato un calo consistente per gli Stati Uniti d’Europa, formata da Italia Viva, Più Europa e altre sigle. La lista di scopo scende di 0,6 punti, fermandosi al 4,6%: l’entusiasmo iniziale sembra calare per SUE, che comunque rimane sopra la soglia dello sbarramento.

Cosa che non si può dire per Azione – Siamo Europei: la supermedia dei sondaggi inquadra il partito di Carlo Calenda subito sotto la soglia, al 3,8%, ma è data in crescita dello 0,2.

Elezioni europee, i sondaggi per Verdi, Sinistra, Libertà e Pace Terra Dignità

A essere perfettamente in bilico sulla soglia di sbarramento è Alleanza Verdi Sinistra, che balla sul 4%, con un aumento dello 0,2. Più dietro e ben al di sotto della soglia ci sono le nuove formazioni che stentano a decollare. A partire da Libertà, la lista di Cateno De Luca, stabile al 2,1%. Così come Pace Terra Dignità di Michele Santoro che cala addirittura dello 0,1 e si ferma all’1,8%.

Elezioni europee, la supermedia dei sondaggi di YouTrend

FdI 27,6% (+0,3)

PD 20,1% (+0,2)

M5S 16,3% (=)

FI 8,5% (+0,1)

Lega 8,1% (-0,1)

SUE 4,6% (-0,6)

AVS 4,0% (+0,2)

Azione 3,8% (+0,2)

Libertà 2,1% (=)

PTD 1,8% (-0,1)

