Tragico incidente stradale questo pomeriggio a Mantova, quando poco prima delle 18 sulla corsia sud dell’autostrada del Brennero A22 un furgone con a bordo nove persone è stato tamponato da un Tir, cadendo su un lato e ribaltandosi. Dopo l’impatto due persone hanno perso la vita: avevano 64 e 43 anni. In sette invece sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave: trasportati in eliambulanza negli ospedali di Parma e di Brescia sono stati ricoverati in codice rosso. Tutti i passeggeri del furgone erano di origine indiana. È rimasto invece illeso il conducente del mezzo pesante.

