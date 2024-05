Disavventura per il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. Questa mattina il governatore è stato coinvolto in un incidente stradale sul litorale di San Leone ad Agrigento. A scontrarsi in un tamponamento due auto della sua scorta, una delle quali trasportava Schifani. Il presidente è stato portato in ospedale per accertamenti, per poi essere dimesso dopo poco.

Incidente stradale per Schifani: il tamponamento e il trasporto in ospedale

Le due macchine blindate si sono scontrate. L’urto è avvenuto durante un sorpasso di un’auto ferma in mezzo alla strada. Schifani è stato trasportato dagli stessi uomini della scorta al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, entrato con il codice verde. Il presidente della Regione è stato sottoposto ai controlli di rito. Dopo mezz’ora è stato dimesso. Schifani era ad Agrigento e stava andando all’hotel Dioscuri per una manifestazione elettorale per il candidato di Forza Italia alle europee Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago.

Incidente stradale per Schifani: “Temporaneo stordimento”

A rendere note le condizioni di Schifani ci ha pensato prima una nota della presidenza della Regione e poi lo stesso governatore. “Uno stordimento temporaneo dovuto all’impatto brusco tra le due auto blindate, ma fortunatamente nulla di grave. Dopo i controlli all’ospedale di Agrigento, il presidente Schifani ha ripreso il programma in agenda con la partecipazione alla manifestazione elettorale della candidata La Rocca Ruvolo. Adesso farà ritorno a Palermo”, si legge nella nota.

Poco dopo il presidente ha commentato quanto accaduto: “Sto bene, solo un po’ di paura per la frenata improvvisa, il brusco impatto e un temporaneo stordimento. Ringrazio gli agenti di scorta che con prontezza di riflessi hanno evitato che l’incidente potesse avere conseguenze più gravi”.

