Sarà Gennaro Gattuso il prossimo allenatore della Lazio. Il Presidente Claudio Lotito e l’ex ct della nazionale hanno raggiunto l’accordo per un biennale, con opzione per un triennale, che porterà il tecnico nella capitale. Succederà così a Maurizio Sarri, da mesi in rotta con l’ambiente e destinato alla panchina dell’Atalanta. L’allenatore toscano è però ancora formalmente legato alla società biancoceleste, dalla quale si dovrà separare ufficialmente in settimana. Non è la prima volta che l’ex campione del Mondo è stato accostato al mondo Lazio: nel 2019, Lotito era pronto ad affidargli la guida della squadra al termine del primo tempo di un Lazio Atalanta, con i ragazzi di Simone Inzaghi sotto di 3 reti al primo tempo. Nel secondo tempo una tripletta di Ciro Immobile riportò la gara in parità, con Lotito che richiamò Gattuso per iniziare a prendere tempo, in un cambio di panchine che non andò mai in porto. Soltanto a fine marzo Gattuso aveva rassegnato le dimissioni da commissario tecnico, dopo la cocente eliminazione contro la Bosnia nel play-off per il mondiale.

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Luca Frasacco