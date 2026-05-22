Regno Unito diviso sulle scelte di Tomas Tuchel per la Coppa del Mondo in programma tra tre settimane. E’ stata infatti diramata la lista dei 26 giocatori che partiranno alla volta di Canada, Stati Uniti e Messico, e molte delle esclusioni fatte dal Ct hanno fatto storcere il naso agli inglesi. L’Inghilterra, inserita nel girone insieme a Croazia, Ghana e Panama, esordirà in questa Coppa del Mondo il 17 giugno, contro Modric e compagni.

Le proteste degli inglesi

Dopo le convocazioni, c’è chi mette già le mani avanti, incolpando Tuchel di aver lasciato a casa giocatori imprescindibili. Effettivamente, l’elenco degli esclusi del Ct tedesco, comprende alcuni nomi pesanti del calcio inglese, alcuni dei quali hanno anche espresso il loro disappunto via social per la mancata convocazione. Su tutti, Harry Maguire, che non le ha mandate a dire nel commentare la sua esclusione: “Ero sicuro di poter svolgere un ruolo importante quest’estate per il mio paese, dopo la stagione che ho avuto. Sono rimasto scioccato e distrutto da questa decisione“. Ma il difensore del Manchester United è solo la punta dell’iceberg delle esclusioni eccellenti di questo Mondiale per gli inglesi. Ecco, allora, una lista nome per nome degli altri campioni che seguiranno le partite della Nazionale da casa.

Gli esclusi di Tuchel

Trent Alexander Arnold , 5 assist in 30 presenze ufficiali stagionali con il Real Madrid

, 5 assist in 30 presenze ufficiali stagionali con il Real Madrid Phil Foden , 10 goal e 7 assist in 49 gare nel 2025-2026 con il Manchester City

, 10 goal e 7 assist in 49 gare nel 2025-2026 con il Manchester City Morgan Gibbs-White , 17 goal e 7 assist in 52 partite con il Nottingham Forest

, 17 goal e 7 assist in 52 partite con il Nottingham Forest Lewis Hall , 1 goal e 2 assist in 46 match con il New Castle

, 1 goal e 2 assist in 46 match con il New Castle Harry Maguire , 2 goal e 2 assist in 24 partite con il Manchester United

, 2 goal e 2 assist in 24 partite con il Manchester United Cole Palmer , 10 goal e 3 assist in 33 presenze con il Chelsea nel 2025-2026

, 10 goal e 3 assist in 33 presenze con il Chelsea nel 2025-2026 Adam Wharton, 1 goal e 7 assist in 51 sfide ufficiali con il Crystal Palace

Questa, è solo una parte dei migliori giocatori inglesi che non prenderanno parte alla spedizione americana: si potrebbero infatti nominare anche Luke Shaw, Fikayo Tomori e altri giocatori di spicco. Al di là dei numeri esposti dei calciatori esclusi, che sono ovviamente indicativi, la loro esclusione passa anche da prestazioni di qualità nei loro club di appartenenza.

I convocati

Portieri: Pickford, Henderson, Trafford

Difensori: James, Livramento, O’Reilly, Spence, Konsa, Guehi, Stones, Quansah, Burn

Centrocampisti: Rice, Anderson, Henderson, Maindo, Bellingham, Rogers, Eze

Attaccanti: Saka, Madueke, Rashford, Gordon, Toney, Kane, Watkins

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Riccardo Tombolini