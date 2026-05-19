La serata più attesa da tutto il popolo brasiliano è arrivata. Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Nazionale Verdeoro, ha annunciato i nomi dei 26 calciatori che prenderanno parte ai Mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico. Il grande dubbio che attanagliava i cittadini brasiliani era sulla presenza o meno di Neymar per quella che sarebbe, probabilmente, la sua last dance con la casacca gialla. La risposta l’ha data direttamente Ancelotti: O’Ney farà parte della spedizione americana che inizierà tra meno di un mese. Il Brasile, è stato sorteggiato nel gruppo C, dunque, nella fase a gironi se la dovrà vedere con Marocco, Scozia e Haiti.

La Seleçao farà il suo esordio a questa Coppa del Mondo il 14 giugno contro il Marocco. Poco prima di annunciare in diretta i convocati per il Mondiale, Ancelotti ha risposto a qualche domanda della stampa. Il Ct dei brasiliani ha affermato: “Ho ricevuto consigli da chiunque, ma io e il mio gruppo di lavoro siamo le migliori persone per scegliere. Ringrazio la Federcalcio Brasiliana per la fiducia. Cercheremo di essere la squadra più resiliente del Mondiale e non mi nascondo: proveremo a vincere i Mondiali 2026“.

I convocati del Brasile per i Mondiali 2026

Portieri: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley França (Roma)

Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Barbosa (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paqueta (Flamengo)

Attaccanti: Endrick (Olympique Lione), G. Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

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Riccardo Tombolini