Ormai è noto, salvo clamorosi colpi di scena l’Italia non parteciperà alla Coppa del Mondo 2026, mancando l’impegno per la terza volta consecutiva dopo i tornei del 2018 e 2022. Dal giorno seguente alla disfatta in Bosnia (quindi da oltre un mese), ne sono successe e se ne sono dette tante su un’eventuale ripescaggio degli Azzurri ai Mondiali, ciò a causa della delicata situazione politica tra l’Iran e gli Stati Uniti, uno dei paesi ospitanti di questa Coppa del Mondo. La Nazionale iraniana, infatti, aveva minacciato di non partecipare poiché le sue partite del girone sono in programma tutte nel Paese di Trump. Tra conferme e smentite, questo lungo mese di chiacchiere sembra proprio doversi concludere con la regolare partecipazione degli iraniani al torneo, anche se non è detta l’ultima parola.

Il Presidente Fifa Gianni Infantino, ha infatti convocato un’assemblea per il 20 maggio, dove proverà a convincere l’Iran che potranno giocare in totale sicurezza nel Paese con il quale sono in guerra. In caso di clamoroso forfait, non è poi detto che l’Italia venga per forza presa in considerazione come possibile unica sostituta degli iraniani, anche se sicuramente la prima posizione del ranking tra le escluse e le 4 Coppe del Mondo al seguito, danno un grosso vantaggio. Ciò che è ovvio, è che la possibile sostituta dell’Iran prenderebbe il suo posto nel girone, composto da Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto. Nel caso la fortunata dovesse essere l’Italia, quindi, quando giocherebbe?

Italia-Nuova Zelanda

Gli Azzurri, esordirebbero martedì 16 giugno contro la Nuova Zelanda, al Los Angeles Stadium. L’orario non sorriderebbe affatto agli italiani, che per vedere la partita della Nazionale dovrebbero essere svegli alle 3:00.

Belgio-Italia

Sarebbe l’unica partita delle tre del girone che verrebbe giocata ad un orario consono anche per il fuso del nostro Paese. Il match, andrebbe in scena domenica 21 giugno alle 21:00, anche in questo caso al Los Angeles Stadium.

Egitto-Italia

L’Egitto rappresenterebbe l’ultima avversaria dei gironi per l’Italia, con la partita che andrebbe in scena sabato 27 giugno, al Seattle Stadium. L’orario? Perfetto per chi soffre di insonnia: 5:00.

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Riccardo Tombolini