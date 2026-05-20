Il verdetto tanto atteso del calcio inglese è ufficialmente arrivato, portando con sé una decisione clamorosa: il Southampton è stato infatti escluso dalla finale playoff di Championship a seguito di un’indagine disciplinare su attività di spionaggio illecite durante gli allenamenti degli avversari. Il club, ha inoltre subito una penalizzazione di 4 punti in classifica che sarà valida per la stagione 2026-2027 che, a questo punto, vedrà i Saints giocare ancora nella seconda divisione inglese. Questa esclusione, apre di fatto le porte al Middlesbrough, che ora si trova inaspettatamente a giocarsi le chance di salire in Premier League contro l’Hull City, a Wembley.

La decisione della EFL

La decisione dell’esclusione del Southampton dalla finale playoff con effetto immediato, è arrivata dalla English Football League (EFL). I Saints, avevano sconfitto in semifinale il Middlesbrough (ora ripescato) e si erano dunque assicurati un posto nella finale di Wembley contro l’Hull City, ma la Commissione Disciplinare Indipendente, ha espulso il club dopo che quest’ultimo ha ammesso di aver commesso molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate dagli allenamenti degli avversari, compresi quelli dello stesso Middlesbrough. Oltre all’espulsione, che permette dunque alla squadra eliminata in semifinale di approdare alla finalissima di Wembley, il Southampton ha ricevuto anche una penalizzazione di 4 punti che, come detto, verrà applicata nella prossima stagione, insieme ad un ulteriore richiamo formale. Le accuse, erano emerse inizialmente l’8 maggio, con ulteriori violazioni identificate in seguito, relative alle partite contro Oxford United, Ipswich Town e, appunto, Middlesbrough, nel corso della stagione 2025-2026.

Il Middlesbrough in finale

La classifica finale del campionato, è stata quindi modificata, offrendo al Middlesbrough un’inaspettata seconda chance. La squadra di Teesside, si recherà così a Wembley per giocarsi la promozione contro l’Hull City. La squadra ripescata, aveva previsto questo scenario, dunque, nonostante la sconfitta in semifinale, si sono continuati ad allenare nell’eventualità si dovesse concretizzare, e così è stato. Di seguito, la dichiarazione ufficiale dell’EFL: “L’effetto del provvedimento odierno è che il Middlesbrough viene reintegrato nei Play-Off del 2026 e accederà alla finale dei Play-Off contro l’Hull City. La finale è ancora in programma per sabato 23 maggio, con l’orario di inizio da confermare“.

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Riccardo Tombolini