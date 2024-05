Scontri a Venezia tra polizia e i manifestanti provenienti dai centri sociali del Nordest sulla scia delle proteste contro la riunione del G7 della Giustizia. Circa 200 dimostranti provenienti dal Veneto e dalle regioni limitrofe hanno preso parte alla manifestazione, dietro lo slogan “No al G7 dell’ingiustizia, free Palestine, free all antifa, block the war”.

Il corteo (ricco di bandiere palestinesi) ha tentato di avvicinarsi alla sede dell’incontro, ma le forze dell’ordine hanno reagito con cariche di alleggerimento per evitare che i manifestanti si guadagnassero metri. In prima fila alcuni attivisti indossavano i caschi: alle forze di Polizia è stato dato l’ordine di caricare per respingerli. I due schieramenti si sono poi allontanati e i dimostranti sono tornati verso il piazzale della stazione dove il corteo si è sciolto. Blindata tutta la città dove molti commercianti sono stati costretti a chiudere.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco