Tragico incidente domestico nel pomeriggio di oggi nel Siracusano. Una bambina di 10 anni è morta a Noto per aver ingerito della candeggina. È stata la madre ad accorgersi del fatto, chiedendo a gran voce l’aiuto dei vicini, arrivati in soccorso, i quali senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza hanno portato la piccola all’ospedale Trigona, non lontano dall’abitazione della famiglia. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’indagine e i dubbi sulla ricostruzione

Sul caso la procura di Siracusa ha già aperto un’inchiesta dopo che i carabinieri hanno avviato le indagini con i primi rilievi in casa dei genitori, ma al momento le circostanze della morte non sono ancora chiare: dubbi anche sul perché abbia ingerito la sostanza. Con lei, nell’appartamento c’erano la madre e due fratellini. La piccola potrebbe essere entrata in contatto con un secchio, al cui interno si trovava uno straccio immerso nell’acqua e nella candeggina. Da lì a poco le grida della madre e la corsa all’ospedale. “Un lutto per tutta la città. Siamo in attesa dell’evoluzione delle indagini degli inquirenti: è un grande dolore per tutti noi e da padre piango questa perdita che crea un grande vuoto”, dice il sindaco di Noto, Corrado Figura.

