L’assenza di Fedez alla prima della trasmissione “Da vicino nessuno è normale” di Alessandro Cattelan, in programma per oggi lunedì 20 maggio sui canali Rai, non sarebbe dovuta al suo coinvolgimento nel caso Iovino. La polemicha sulla rissa col personal trainer a cui il rapper – secondo alcuni testimoni – avrebbe marginalmente preso parte, non avrebbe influenzato la volontà dell’ex di Chiara Ferragni di presentarsi davanti alle telecamere, ma secondo quanto fatto filtrare dal suo staff – come riporta l’Ansa – il motivo sarebbe dovuto ad un aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Non tanto da ricorrere ad un ricovero in ospedale o Pronto soccorso, ma tale da prolungare un silenzio misterioso. Fedez era stato operato per un tumore al pancreas nel maggio 2022 al San Raffaele e per due ulcere nell’autunno 2023 al Fatebenefratelli. Al momento, però, non risulta essere stato ricoverato in nessuno di questi ospedali né in altri della zona di Milano.

La polemica

Intanto, a fare rumore, sono le dichiarazioni di una sua ex amica anonima che ha ricordato a ‘Gente’ come il rapper “Ogni anno e mezzo” finisca per cambiare amici: “litiga con tutti: prima J-Ax, poi Rovazzi e Luis Sal. Ora è il turno degli ultras che forse gli danno sicurezza. Si è separato dalla moglie e sta facendo errori – continua l’ex amica – Non ha pensato alle conseguenze? Ho una sola spiegazione: non sta bene, davvero”. Eppure i problemi di salute Fedez – che ha ammesso di aver iniziato ad assumere forti antidepressivi a gennaio 2023 – potrebbero essersi ripresentanti, andando ben oltre un malessere psichico.

Intanto, in occasione della prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, Catterà ospiterà i The Kolors, Tananai e Federica Pellegrini, oltre agli ex volti della BoboTv Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani.

Luca Frasacco