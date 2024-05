Fedez continua a raccogliere le attenzioni dell’opinione pubblica. Il cantante, oltre alla presunta rissa con il personal trainer Cristiano Iovino, vicissitudine che nulla ha a che fare con la sfera sanitaria, ha fatto parlare di sé per la decisione di annullare la sua presenza in tv nella trasmissione di Alessandro Cattelan su Rai2. Una scelta dettata da ragioni di salute, secondo quanto è emerso, che pone dubbi riguardo le condizioni di salute di Fedez.

Come sta Fedez e perché non è andato da Cattelan

In mattinata è emersa la notizia di un possibile peggioramento delle condizioni di Fedez. Una fonte del suo staff ha infatti riferito all’Ansa che il motivo del passo indietro per l’ospitata in tv a ‘Da vicino nessuno è normale‘ sia stato proprio un aggravamento delle sue condizioni di salute. Non si parlava di un nuovo ricovero in ospedale o al pronto soccorso, ma tanto sarebbe bastato per imporre al cantante di non partecipare al programma di Cattelan.

Una volta uscita, l’indiscrezione aveva destato preoccupazioni per possibili ricadute. Fedez, infatti, era stato operato nel maggio del 2022 al San Raffaele di Milano per un tumore al pancreas. Nell’autunno del 2023, invece, il cantante si era sottoposto a un intervento al Fatebenefratelli per due ulcere.

Come sta Fedez, l’annuncio delle condizioni di salute su Instagram

A sgombrare il campo dai dubbi, almeno molti, ci ha pensato lo stesso Fedez dal suo profilo Instagram. In una storia social, il rapper ha infatti scritto: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene, ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita“. Fedez quindi parla di problemi generici di salute nel fine settimana, smentendo le notizie di un suo aggravamento.

