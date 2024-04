Fratelli d’Italia perde consenso, il Pd sale. E Forza Italia insidia la Lega come secondo partito di maggioranza. Questo il verdetto della progressione dei sondaggi elettorali di aprile sulle stime di voto alle europee del 2024. Con il dibattito politico in pieno fermento il report di Demos mostra un calo del gruppo di Giorgia Meloni, fermo al 28%, il loro livello più basso dal febbraio 2023, quando superavano il 30%. Un calo di fiducia nel governo, costantemente al 44%, il più basso dai tempi del primo Conte nel febbraio 2020. Nonostante ciò, la maggioranza dei cittadini intervistati da Demos prevede una durata prolungata dell’esecutivo fino al termine della legislatura nel 2027.

Il Pd cresce

Le stime di voto degli altri partiti rimangono stabili, con lievi variazioni: il PD cresce di poco più di mezzo punto al 20,2%, mentre il M5S scende alla stessa misura al 16,4%. La Lega risale leggermente all’8,5%, così come Forza Italia e Noi Moderati insieme al 8%. Gli altri partiti si avvicinano alla soglia del 4% necessaria per entrare nel Parlamento Europeo.

Italia Viva e +Europa vengono stavolta considerate assieme. La nuova formazione “Stati Uniti d’Europa” raggiunge il 4,1%, ma a giugno 2023, presi singolarmente potevano contare sul 5,1%. Anche Azione resta in bilico sul 4%.

Il parere sul ‘non voto’

Nel sondaggio di Demos, spazio anche all’opinione di cittadini sul ‘non voto’. La metà dei considera l’astensione come un voto legittimo, talvolta necessario e opportuno, mentre l’11% ritiene che non votare sia l’unica scelta possibile. L’altra metà invece ritiene il voto come un dovere, un sentimento che aumenta con l’età. Nonostante le elezioni europee siano considerate meno rilevanti rispetto ad altre, la presenza di oltre 3700 comuni e 29 capoluoghi di provincia potrebbe aumentare la partecipazione.

Stime di voto europee Aprile 2024

Fratelli d’Italia 28.0 %

Pd 20.2%

M5s 16,4%

Lega 8,5%

Forza Italia 8,0%

Alleanza Verdi Sinistra 4,2%

Azione 4%

Stati Uniti d’Europa 4,1%

Altri 6,6%

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco