Ilaria Salis candidata alle elezioni europee con Avs, Alleanza Verdi e Sinistra italiana. L’indiscrezione l’ha data il Foglio, secondo il quale nel pomeriggio dovrebbero concludersi “le procedure burocratiche già avviate nei giorni scorsi”. Per Salis, reclusa nel carcere di Budapest da circa 13 mesi e accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra, si potrebbe liberare uno spazio come capolista nella circoscrizione Nord Ovest. Uno spazio privilegiato che potrebbe avere conseguenze dirette, se eletta, sulla sua detenzione da parte dell’Ungheria. Di recente, proprio Budapest aveva attaccato il padre di Salis, Roberto, colpevole secondo l’Ungheria di aver trasformato la vicenda della figlia in un caso politico.

Secondo sempre quanto riporta il Foglio, che cita fonti del partito guidato da Nicola Fratoianni e anche del governo italiano, l’iter da parte di Avs è partito giorni fa, dopo che anche il Pd di Elly Schlein aveva cercato di proporle una candidatura per il voto di giugno. Ma Salis avrebbe accettato la corsa con Avs e la sua firma – necessaria per la candidatura – sarà autenticata dal corpo diplomatico italiano.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani