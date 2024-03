Ora ci siamo. Sono ore decisive per la creazione di una lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa, ma sembra che i lavori possano concludersi a stretto giro con una fumata bianca. Più Europa e Italia Viva, infatti, sono vicini a un accordo per presentarsi insieme alle prossime elezioni europee, con altre forze politiche come i Libdem, i Radicali, il Partito Socialista e Volt. Una lista di partiti liberaldemocratici e centristi, che possa superare agevolmente la soglia dello sbarramento del 4% e guadagnare così qualche seggio all’Europarlamento. La conferma che si tratti di ore calde è arrivata anche da alcune dichiarazioni di Matteo Renzi, leader di Iv.

Stati Uniti d’Europa, accordo vicino tra Più Europa e Italia Viva

L’accordo è in fase di definizione: oggi una giornata di discussioni sul programma comune, domani un incontro diretto tra i leader. In mezzo il tavolo sulle candidature, per dividerle equamente. Ma Più Europa e Italia Viva sembrano destinati a correre insieme a giugno. Nella serata di ieri, il partito del segretario Riccardo Magi ha tenuto la riunione della direzione, confermando la volontà di lavorare per una lista di scopo comune. E già domani potrebbe esserci qualche annuncio ufficioso, se non ufficiale.

Tuttavia, non sono mancati i malumori nel partito, visto che il presidente Federico Pizzarotti con altri dirigenti vorrebbe coinvolgere necessariamente anche Azione. Il partito di Carlo Calenda sembra però intenzionato a correre da solo per provare a superare la soglia del 4%. Azione, infatti, intesta a Italia Viva la causa della rottura del Terzo Polo e per questo non vuole correre insieme al partito di Renzi. Ma le porte della lista comune potrebbero rimanere comunque aperte nelle prossime settimane, in caso di ripensamento di Calenda.

Stati Uniti d’Europa, le parole di Renzi

Solo qualche giorno fa, l’ex premier Renzi aveva confessato di non essere ancora sicuro di correre da solo o con la lista Stati Uniti d’Europa. Nelle ultime ore, però, c’è stata un’accelerazione nelle discussioni e nelle trattative tra i partiti. È lo stesso Renzi a commentare l’andamento dei lavori per la lista comune con un post sui social abbastanza significativo: “Stiamo lavorando per portare a Bruxelles diversi parlamentari europei che non siano sovranisti o populisti. Persone che credono negli Stati Uniti d’Europa. Persone che fanno politica. Perché serve l’Europa e serve la politica, mai come in questo momento drammatico per il futuro del pianeta”. “C’è chi pensa ai veti, io penso ai voti. Sono convinto che faremo un grande risultato, ci date una mano?” ha scritto il leader di Iv, mandando un messaggio neanche troppo velato al suo ormai probabile ex alleato Calenda.

