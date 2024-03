Si avvicinano le elezioni europee e i sondaggi cominciano a essere più importanti per sondare il sentimento popolare rispetto ai partiti. L’ultima rilevazione ufficiale, condotta da Swg per il TgLa7 e pubblicata ieri, ha inquadrato le percentuali delle forze politiche. Se da una parte Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle sembrano rafforzarsi, dall’altra a calare sono Azione e leggermente Forza Italia. Le differenze positive o negative sono calcolate sulle percentuali della settimana precedente, una distanza temporale minima che deve essere quindi presa con la giusta cautela, ma comunque in grado di fornire un trend generale per i partiti.

Elezioni europee, i sondaggi dei grandi partiti

Tra i grandi partiti chi sale di più è il Movimento 5 Stelle e la Lega, che registrano un +0,3 rispetto alla scorsa settimana. I grillini passano dal 15,3% al 15,6% mentre il Carroccio di Matteo Salvini dall’8% all’8,3%.

Segnali positivi anche per Fratelli d’Italia (+0,2) dal 26,8 al 27% e per il Partito Democratico, che con un +0,1 si attesta al 19,9%. Cala leggermente Forza Italia, che scende dello 0,1% e registra il 7,7%.

Elezioni europee, i sondaggi dei partiti di centro: Azione unico sopra il 4%

Per quanto riguarda i partiti di centro, a calare sono Azione e Più Europa. Il partito di Carlo Calenda scende dal 4,3 al 4%, ma è l’unica delle forze liberaldemocratiche che supera la soglia dello sbarramento del 4%. Più Europa scende dal 2,9 al 2,8%. Segnale positivo, invece, per Italia Viva che passa dal 3,2 al 3,4%. Noi Moderati si conferma all’1,1%.

Elezioni europee, i partiti di sinistra e pacifisti

Nel sondaggio Swg Alleanza Verdi e Sinistra supera la soglia e si ferma al 4,1%, in calo dello 0,1 rispetto alla settimana precedente. Entra nelle rilevazioni ufficiali il movimento Pace, Terra Dignità di Michele Santoro, che esordisce con un modesto 1,6%. Stessa percentuale per Democrazia Sovrana e Popolare, il movimento di Marzo Rizzo che comprende euroscettici ed estremisti di destra e sinistra.

