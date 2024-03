Cateno De Luca scatenato. Durante la presentazione dei nuovi ingressi nella lista Libertà con cui si presenterà alle elezioni, tra cui Capitano Ultimo e Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, il leader di Sud Chiama Nord ha attaccato duramente l’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

L’attacco di Cateno De Luca a Renzi

In conferenza stampa, De Luca questa mattina aveva sottolineato la differenza tra lui che punta sull’ex ufficiale dei Ros dei carabinieri Sergio De Caprio “come simbolo della lotta alla mafia” mentre “Matteo Renzi sta cercando di convincere un personaggio come Totò Cuffaro ad andare con lui in lista”.

Ma De Luca era stato ancora più duro: “Noi siamo contro la mafia e i mafiosi, a differenza di Matteo Renzi che sta facendo di tutto per chiudere l’accordo con Toto’ Cuffaro e con tutti gli ambienti legati a gestioni politico mafiose. Noi siamo, invece, l’opposto. Non vogliamo i voti della mafia e di quella che è la criminalità organizzata in tutti i contesti ed in tutti i territori. Ecco perché abbiamo coinvolto nel nostro progetto il capitano Ultimo”.

Cateno De Luca contro Renzi, la reazione del leader di Italia Viva

Non è passato molto dalle parole di De Luca, che Renzi ha reagito. Tramite una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva, infatti, l’ex presidente del Consiglio ha reso noto di aver “dato mandato ai propri legali per agire in sede giudiziaria contro il sindaco di Taormina Cateno De Luca, per le parole gravemente diffamatorie pronunciate questa mattina durante una conferenza stampa presso la Camera dei deputati”.

Cateno De Luca contro Renzi, la replica del sindaco di Taormina

Cateno De Luca, però, ha rincarato la dose premendo sullo stesso concetto espresso durante la conferenza stampa: “Ribadisco: mentre Renzi si è fatto l’accordo con Cuffaro, condannato lo ricordiamo nel 2010 a sette anni di reclusione per favoreggiamento a Cosa nostra, nel disperato tentativo di superare il 4%, noi abbiamo fatto un accordo con Capitano Ultimo, l’uomo che ha arrestato Totò Riina“. “Vedo che Renzi ha già dato mandato ai suoi legali, nessun problema. Ma lo sfido pubblicamente a un confronto dove lui sarà accompagnato da Totò Cuffaro e io dal Capitano Ultimo che sarà candidato nella lista Libertà” ha aggiunto De Luca.

