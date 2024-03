La lista dei nomi che correranno insieme a Cateno De Luca alle elezioni europee comincia ad allungarsi. Oggi sono state annunciate, infatti, nuove adesioni al partito Sud Chiama Nord dell’ex sindaco di Messina, ora primo cittadino di Taormina. Tra loro, Capitano Ultimo e Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice.

I candidati con Cateno De Luca di Sud Chiama Nord: Capitano Ultimo, l’ex sindaco Pirozzi e gli ex leghisti

Tra i candidati alle elezioni europee ci sarà il Capitano Ultimo, ovvero Sergio De Caprio, l’ex ufficiale dei Ros dei Carabinieri. Ma accanto a De Luca, anche Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice con la sua creazione “Civici in Movimento“. Spazio anche per il movimento ‘Popolo Veneto‘ insieme all’ex leghista Roberto Castelli, già annunciato come candidato con Sud Chiama Nord. Nel simbolo ci sarà anche il Leone di San Marco. Inoltre, sarà presente anche il Rassemblement Valdotain, fondato da quattro consiglieri regionali fuoriusciti dalla Lega. Cateno De Luca sta infatti cercando di convincere molti delusi dalla Lega di Matteo Salvini.

E non a caso De Luca ha annunciato una mobilitazione particolare: “Sabato apriremo l’evento a Milano con lo slogan ‘Roma ladrona‘”. “Sono stato sempre affascinato dalla vera Lega, non quella salottiera di Matteo Verdini”, ha aggiunto il pittoresco sindaco di Taormina riferendosi ovviamente a Salvini.

Cateno De Luca attacca Renzi

Durante la conferenza stampa, De Luca ha attaccato anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, denunciando il fatto che mentre lui candida il Capitano Ultimo, “Renzi sta cercando di convincere un personaggio come Totò Cuffaro ad andare con lui in lista”.

Chi è il Capitano Ultimo

Sergio De Caprio, anche detto appunto Capitano Ultimo è nato nel 1961 a Montevarchi. Politico, saggista e generale italiano dell’Arma dei carabinieri, è stato tra i membri dei reparti speciali che hanno portato all’arresto del capo di Cosa Nostra Totò Riina il 15 gennaio 1993. Allora era alla guida dell’unità Crimor dei Ros dei carabinieri. Da colonnello, è stato anche il vice comandante del Comando Carabinieri per la Tutela dell’ambiente a Roma.

Il 18 febbraio del 2020, l’allora presidente della Regione Calabria Jole Santelli lo ha nominato assessore regionale alla Tutela dell’Ambiente. Un incarico tenuto fino alle elezioni del 2021, quando è stato proclamato Roberto Occhiuto come nuovo governatore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani