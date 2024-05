La prima scossa di terremoto di lunedì 20 maggio era di una potenza simile alle ultime avvenute ai Campi Flegrei, vicino Napoli. Ma la seconda è stata ben più forte, e ha fatto tremare la terra per diversi secondi. L’epicentro è stato a circa 8-9 chilometri di distanza dalla città a una profondità di circa 3 chilometri.

Terremoto Napoli Campi Flegrei, qual è stata la magnitudo delle scosse

La prima scossa di terremoto è stata di magnitudo 3,5, mentre la seconda è stata di magnitudo 4,4 e localizzata a circa 3 chilometri di profondità. Il nuovo sciame sismico registrato nell’area dei Campi Flegrei è stato avvertito tra le 19.51 e le 20.10. Le zone e i comuni interessati hanno compreso non solo la zona collinare e centrale di Napoli, ma anche alcuni comuni dell’hinterland napoletano, come Casavatore e Giugliano in Campania, oltre ad Afragola.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani