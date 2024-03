Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 27% dei consensi, superando di ben otto punti percentuali il PD di Schlein, che si attesta al 19%. Questi i risultati del sondaggio esclusivo condotto da Ipsos per Euronews in 18 Paesi dell’UE, in vista delle elezioni europee previste il prossimo 6 – 9 giugno 2024 per eleggere 720 eurodeputati.

Lo studio coinvolge quasi 26.000 elettori nei Paesi che rappresentano il 96% della popolazione dell’UE, in proiezione delle prossime elezioni europee. Alle porte dell’estate saranno 400 milioni gli elettori che potranno presentarsi ai seggi: a livello generale il sondaggio evidenzia che i partiti centristi mantengono la maggioranza necessaria per riconfermare i propri rappresentanti e approvare le leggi, ma anche la possibilità che partiti di estrema destra e gli euroscettici possano fare significativi avanzamenti con posizioni di testa nei sondaggi in quattro dei sei Paesi membri fondatori dell’UE.

Le intenzioni di voto in Italia

76 SEGGI

Fratelli d’Italia 27%

PD 19%

Movimento 5 Stelle 17.4%

Forza Italia 8,2 %

Lega 8,2%

Alleanza Verdi Sinistra 4,1 %

Italia Viva 3,4%

Azione 3%

Più Europa 2,6%

Altri 7,1%

Meloni fissa l’asticella

In Italia, il confronto tra la leader di Fratelli d’Italia e la segretaria del Partito Democratico evidenzia un netto vantaggio per la premier (un risultato simile a quello delle elezioni politiche di due anni fa, con uno scarto del 26% al 19% a favore di Fratelli d’Italia). Giorgia Meloni, leader di FdI, ha fissato ieri il suo obiettivo al 26%, un risultato che, se confermato, “sarebbe considerato una vittoria”. Speranza avvalorata dai sondaggi. Significherebbe conquistare 24 seggi su 76, ottenendo così 14 eurodeputati in più rispetto al Parlamento uscente.

Crollo verticale della Lega

Nel campo del centrodestra, Forza Italia e Lega si trovano a pari merito, entrambi con l’8,2% dei consensi. Crollo verticale per Salvini, rispetto alle europee di cinque anni fa, quando aveva raggiunto il record del 34,3%. Nel campo opposto, il Movimento 5 Stelle si avvicina invece al Partito Democratico, con il 17,4% dei consensi, solamente 1,6 punti percentuali al di sotto dei dem. Il M5S ha recuperato terreno rispetto alle elezioni politiche di due anni fa, confermando una traiettoria che i sondaggi politici rilevano da tempo.

Terzo polo a rischio

Male i partiti dell’ex terzo polo: Italia Viva, Azione e +Europa si collocano tutti al di sotto della soglia di sbarramento del 4%. Infine, l’Alleanza tra Bonelli e Fratoianni potrebbe ottenere 4 seggi, distribuiti equamente tra il gruppo dei Verdi e quello della sinistra.

