Oggi la riunione è andata bene. Quasi tutti i partiti e le forze dell’area liberaldemocratica sono al lavoro per una cosiddetta “Lista di Scopo per gli Stati Uniti d’Europa” in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. Nel vertice interno di oggi è stato deciso di fare un passo avanti, con la creazione di un primo gruppo di lavoro che possa preparare una proposta di programma che possa unire queste forze. A partecipare sono stati +Europa, Italia Viva, Liberal-democratici Europei, Partito Socialista Italiano, Radicali italiani e Volt. Assente, invece, Azione di Carlo Calenda, ancora scettico sul correre insieme per il voto.

Lista Stati Uniti d’Europa, la nota della riunione

“Si è tenuta oggi la seconda riunione del tavolo di lavoro per la costruzione della Lista di Scopo per gli Stati Uniti d’Europa in vista delle elezioni europee di giugno. Erano presenti +Europa, Italia Viva, Liberal-democratici Europei, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani e Volt. In un clima che si conferma positivo e costruttivo, è stato deciso di costituire un primo gruppo di lavoro che si occuperà di predisporre una proposta di programma europeista condiviso da tutti. La prossima riunione è fissata per martedì 26″ si legge nella nota.

Continuano, quindi, i tentativi di costruire una lista unica che possa superare la soglia dello sbarramento del 4% prevista alle elezioni europee. L’iniziativa è stata lanciata da +Europa, con Riccardo Magi ed Emma Bonino che cercano di essere i federatori dell’area.

Luca Sebastiani