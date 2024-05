Massimiliano Allegri esonerato dalla Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia. L’allenatore è stato licenziato dal club bianconero. La sfuriata del tecnico italiano alla fine e dopo la partita vinta contro l’Atalanta a Roma gli è costata cara, specie il battibecco con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la decisione della Juve.

Allegri esonerato, il comunicato ufficiale della Juventus

Dopo le prime indiscrezioni, è arrivato il comunicato ufficiale della Juventus: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.

Allegri esonerato, la Juventus caccia l’allenatore dopo la sfuriata in Coppa Italia

Allegri questa mattina ha diretto l’allenamento alla Continassa a Torino, per poi ritrovarsi nel pomeriggio per una riunione con la dirigenza. Il club gli ha comunicato la propria decisione, dopo un’attenta analisi e valutazione degli aspetti legali. Dopo l’addio di Max Allegri, la Juventus sarà affidata per le ultime due partite della stagione a Montero dell’Under 19, o a Landucci, storico vice di Allegri, e il suo attuale staff.

Allegri esonerato, il licenziamento per giusta causa

I due giorni dopo la finale sono serviti alla dirigenza juventina e ai legali del club per valutare l’ipotesi del licenziamento per giusta causa. I modi e il comportamento di Allegri durante la sua sfuriata non sono stati graditi dalla Juventus, che ha scelto così questa via. Una decisione che addossa al mister le responsabilità e soprattutto, se confermata, fa risparmiare al club i soldi dello stipendio dell’allenatore toscano.

Allegri e la riappacificazione con il direttore di Tuttosport Vaciago

Dopo la finale vinta a Roma, nei tunnel dello Stadio Olimpico, Allegri ha avuto un’accesa discussione con il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago. Il giornalista ha dichiarato di essere stato aggredito e minacciato dall’allenatore. Questa mattina tra i due c’è stato il chiarimento, confermata da una nota congiunta all’Ansa: “Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta–Juventus e riguardo al ‘botta e risposta’ mediatico tra loro intercorso ieri, l’allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l’incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità”. “Massimiliano Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato” conclude la dichiarazione.

