Nuovi sondaggi politici via via che le elezioni europee si avvicinano. Nell’ultima rilevazione di Quorum e YouTrend, per Sky Tg24, inquadra il consenso attorno ai partiti politici italiani e i cambiamenti intercorsi nelle ultime due settimane. Emergono dei trend importanti e delle stabilizzazioni che potrebbero resistere fino al voto previsto a giugno.

Ultimo sondaggio partiti elezioni europee, aumentano Pd e M5s

Il dato più rilevante è la crescita del Partito Democratico. Il Pd, infatti, registra un aumento dello 0,7 e raggiunge il 20,5%. Rimane il secondo partito, visto che Fratelli d’Italia è sempre prima al 27,8%, in trend leggermente positivo (+0,1). Terza posizione per il Movimento 5 Stelle con il 16,5%, dopo un aumento dello 0,5%.

Nel campo del centrodestra, in calo invece Forza Italia – Noi Moderati, che scende dello 0,3%, e si attesta al 7,6% sopra la Lega. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini, infatti, cala al 7,2% (-0,3).

Ultimo sondaggio, i partiti centristi: Stati Uniti d’Europa e Azione

A ridosso della soglia dello sbarramento crescono tutti i partiti. La lista di scopo Stati Uniti d’Europa sale al 5%, in aumento dello 0,4. Cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra, con un +0,5 che fa superare a Fratoianni e Bonelli la soglia arrivando al 4,4%. Rimane sotto per ora Azione – Siamo Europei, in aumento dello 0,2 ma al 3,3%.

Più sotto e in calo o stabili i partiti pacifisti e antisistema, con Pace Terra e Dignità di Michele Santoro che scende dello 0,3 e si stabilisce all’1,9%, mentre è fermo il movimento Libertà di Cateno De Luca con l’1,6%. In entrambi i casi è difficile che le due liste riescano ad eleggere qualche eurodeputato.

📊 #Sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24: rispetto all’8 aprile crescono PD (20,5%, +0,7) e M5S (16,5%, +0,5). Nel centrodestra FdI è al 27,8%, mentre FI (7,6%) è davanti alla Lega (7,2%). A ridosso dello sbarramento del 4% gravitano SUE (5,0%), AVS (4,4%) e Azione (3,3%). pic.twitter.com/IHuzIFRbxI — YouTrend (@you_trend) April 22, 2024

