La grande scritta “Stati uniti d’Europa” su sfondo blu, azzurro e giallo e con le stelle della bandiera Ue. È stato presentato oggi ufficialmente a Roma, presso ‘La lanterna’, il simbolo della lista frutto dell’unione in primis di Italia Viva e +Europa pronta a correre alle prossime elezioni europee. Nel logo compaiono, dopo la scritta Renew Europe, i simboli di Più Europa con Emma Bonino, Iv, Psi, Radicali italiani, Libdem e Italia c’è al centro.

Bonino e il dispiacere su Calenda

“Non è la lista Bonino-Renzi. Oggi il mondo è cambiato e l’Ue deve cambiare anche lei rapidamente se non vuole condannarsi all’irrilevanza globale. Fino a oggi tutti hanno parlato male di questo nuovo progetto, oggi parliamo noi. Ho fatto una proposta politica e sono grata a tutti coloro che hanno sposato il progetto con entusiasmo”, ha dichiarato Emma Bonino, confessando un dispiacere, speravo che Calenda superasse le polemiche italiane, da lui provocate, invece ha scelto la divisione. Il perché non lo so, ma tanto è sempre in Tv, prima o poi lo spiegherà”.

