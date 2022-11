Ha dato fuoco alla moglie dopo averle lanciato contro del liquido infiammabile. E’ quanto accaduto a Montecorvino Pugliano, piccolo comune di 11mila abitanti in provincia di Salerno. A riportare la vicenda è il network LiraTv secondo cui ieri, martedì 15 novembre, l’uomo al culmine di una lite, per motivi ancora da chiarire, ha aggredito la moglie versandole addosso dell’alcol prima di darle fuoco.

La donna è stata soccorsa da alcuni vicini e successivamente dai sanitari del 118. Ha riportato ustioni su buona parte del corpo e anche sulla lingua. E’ ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ma potrebbe essere trasferita, in base alla gravità delle ustioni, al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno fermato l’uomo, responsabile del tentato omicidio della coniuge che non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In mattinata, nel comune salernitano di San Mango Piemonte, l’ultimo femminicidio. Una donna di 55 anni, Paola Larocca, è stata colpita a coltellata dal marito nella cucina dell’abitazione in cui la coppia viveva con i figli. Soccorsa da uno dei due figli, la donna è stata portata all’ospedale di Salerno dove poco dopo è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate. Poco dopo invece il marito, Rodolfo Anastasio, 56 anni, si è tolto la vita sul cavalcavia dell’autostrada A2, all’altezza di San Mango Piemonte. Sembra che l’uomo, titolare di un ristorante nel centro di Salerno, non vivesse con la moglie da qualche settimana.

