Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la funesta lite tra marito e moglie nel loro appartamento di Giugliano in Campania, provincia di Napoli. Certo è che la donna subito dopo è finita in ospedale in condizioni gravi, colpita per dieci volte da una lama, un coltello o un cacciavite. L’ennesimo episodio di inspiegabile violenza su una donna.

È successo nella serata di lunedì 14 novembre. L’uomo ha colpito la moglie 10 volte con una lama, un taglio più profondo alla schiena. Lei, per fortuna, è ancora viva. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato il marito della vittima, un 37enne del posto, incensurato, con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti.

Durante una discussione con la moglie, verosimilmente per motivi sentimentali, ha colpito la donna con una lama tagliente. 10 i colpi inferti, uno di questi più profondi, in zona lombare. La donna è stata ricoverata in ospedale a Giugliano in prognosi riservata e rimane in osservazione. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

