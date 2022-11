Sangue e spari nel Rione Traiano a Napoli dove poco prima delle 18 un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora poco chiare. Soccorso e trasportato prima all’ospedale San Paolo di via Terracina, l’uomo è stato poi trasferito all’ospedale del Mare di Ponticelli. Poco chiare al momento le sue condizioni di salute. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia.

Secondo quanto appreso dal Riformista, l’agguato è avvenuto in via Marco Aurelio, nella zona della “44” dove sono operativi i reduci del clan Cutolo. Si sono vissuti momenti di tensione in strada, scene da far west che avrebbero coinvolto più persone. Poi gli spari e la corsa in ospedale.

Poche ore prima, a Soccavo un 19enne è stato miracolato dai killer: colpito da un proiettile in faccia, è vivo ed è stato dimesso dall’ospedale. A fine settembre, nella stessa zona è morto ammazzato Sergio Carparelli, 53 anni.

seguono aggiornamenti

