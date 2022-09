Agguato di camorra la scorsa notte a Napoli dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel Rione Traiano, frazione del quartiere di Soccavo. La vittima si chiamava Sergio Carparelli, 53 anni. E’ stata raggiunta da diversi proiettili in via Marco Aurelio, nella zona non molto distante dal centro commerciale Azzurro di via Cinthia. Zona denominata “44” e sotto il controllo del clan Cutolo, segnato da qualche anno da arresti e pentimenti eccellenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli. I rilievi sono stati eseguiti dai militari del Nucleo investigativo di Napoli. Secondo quanto appreso, Carparelli era considerato vicino al clan Cutolo anche se non ricopriva ruoli apicali.

Via Marco Aurelio è una strada che collega tutta la zona interna del Rione Traiano, dove insistono diverse famiglie dedite allo spaccio di droga e riconducibili a due clan principali: i Puccinelli-Petrone da una parte e i Cutolo dall’altra, operativi come detto nella zona dove è avvenuto l’omicidio. Presenti nella zona della 99 (che si trova alle spalle di via Adriano) anche affiliati al clan Sorianiello, da tempo in contrasto con le altre organizzazioni del Rione Traiano.

A Soccavo si tratta del terzo omicidio di camorra in pochi mesi. Il primo è stato registrato il 18 maggio scorso quando poco ore dopo il ferimento di Antonio Ernano, 44 anni, cognato del boss Alfredo Vigilia, detto ‘O niro’, venne ritrovato il cadavere di Emmanuele De Angelis, 28enne con precedenti per spaccio e ricettazioni.

Era tra gli alberi di un giardino condominiale di via Contieri, nella zona di Soccavo vecchia. Il giovane venne giustiziato con cinque colpi d’arma da fuoco al volto. Una esecuzione spietata sulla quale sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Napoli. Nella zona è in atto lo scontro tra i Vigilia, cui De Angelis era legato, e lo storico clan Grimaldi, riorganizzatosi dopo anni in seguito a scarcerazioni eccellenti e intenzionato a riprendere gli affari illeciti nella zona sottratti dai vecchi affiliati proprio dei Vigilia.

Il 15 giugno venne ucciso invece Michele Della Corte, 66enne già noto, crivellato di proiettili, circa una decina, poco dopo le 7 del mattino mentre camminava lungo il marciapiede a pochi passi dalla sua abitazione, in via Paolo Grimaldi, all’altezza del civico 80, sempre nella zona di Soccavo vecchia.

seguono aggiornamenti

