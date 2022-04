Ammazzato mentre era a bordo della sua auto. Omicidio a Fuorigrotta dove nella notte a cavallo tra sabato e domenica un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. L’agguato è avvenuto poco dopo mezzanotte in piazza Gabriele D’Annunzio, a pochi metri dagli ingressi della curva b dello stadio Maradona di Napoli.

La vittima, la cui identità non è stata ancora rilevata (si tratterebbe di un giovane), si trovava a bordo di una Fiat 500 di colore scuro quando sono entrati in azione i sicari. Sul posto il 118 e i carabinieri, con la sezione Scientifica a lavoro per i rilievi. Sul posto presenti anche una quarantina di persone che si trovavano allo chalet poco distante.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

