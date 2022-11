Momenti di tensione si sono vissuti intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 10 novembre, all’esterno delle scuole medie ed elementari (Carlo Poerio e Maria Cristina di Savoia) nel quartiere Chiaia a Napoli. Dopo numerose segnalazioni, che vanno avanti da settimane, la polizia è intervenuta all’estero degli edifici scolastici presenti lungo il Corso Vittorio Emanuele per fermare una persona, una donna accusata dai genitori di “essere pericolosa” perché “insegue i bambini, entra nei palazzi delle abitazioni e si intrufola anche all’interno della scuola”.

Questa mattina, all’ingresso di centinaia di bambini, l’allerta era massima dopo i numerosi appelli lanciati nella giornata di ieri dai genitori, con chat whatsapp diventate incandescenti e con le foto della donna diffuse affinché tutti potessero riconoscerla. Poco dopo è stato sollecitato l’intervento della polizia perché la signora in questione sarebbe stata trovata all’interno della piscina della Carlo Poerio.

All’arrivo degli agenti, la poveretta è stata bloccata e portata in Commissariato tra urla, offese e cellulari di mamme e bambini pronti a riprendere la scena. Una situazione inquietante che va avanti da settimane e che ha visto più volte i residenti del Corso Vittorio Emanuele e di via Schipa lanciare appelli a forze dell’ordine e sanitari del 118. “E’ una donna che va aiutata, non può essere lasciata sola” la denuncia di una mamma. “Dorme in strada, nei giardinetti ed è costantemente alla ricerca di bambini. Non vuole far del male a nessuno, forse ha subito un grave lutto in passato e non si è mai ripresa” aggiunge la donna.

Un genitore, sui social, ha pubblicato un lungo post dove spiegava che “importunava i bambini anche ai giardinetti di Corso Vittorio Emanuele, addirittura una mia amica si è ritrovata faccia e faccia fuori la porta di casa”. Nella serata di ieri, dopo le numerose telefonate ricevute, i carabinieri sono intervenuti fuori la scuola Carlo Poerio. Hanno parlato con la donna “ma non hanno potuto fare nulla perché non è stata colta in flagrante”. L’accusa (dei genitori) è che poco prima aveva provato ad avvicinare dei bambini che si trovavano in strada.

La scorsa settimana, in via Schipa, i residenti di un condominio hanno chiamato polizia e 118 per segnalare la presenza di una “donna sospetta” che “entra nel palazzo”. In quella circostanza i sanitari del 118, così come appreso dal Riformista, hanno spiegato che “si trattava di una donna innocua, che va solo aiutata ma non è pericolosa“.

