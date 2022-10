Due fendenti, ancora da chiarire se in classe o in cortile: comunque a scuola. È stato ferito da almeno due coltellate un ragazzo, uno studente di soli 15 anni a scuola. È successo a Miano, Napoli Nord, all’Istituto Duca di Buonvicino. Il ragazzo è stato ricoverato, trasportato all’ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia.

La notizia era stata riportata in un primo momento dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che si occupa di monitorare e di denunciare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari nel napoletano. Sulla pagina Facebook dell’associazione si leggeva come il ragazzo fosse stato trasportato da due ambulanze del 118 in codice rosso mentre erano tre le volanti degli agenti arrivate sul posto.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il 15enne è stato colpito al braccio e alla schiena. Non è in pericolo di vita. Non si sa se il ragazzo sia stato ferito in cortile o in classe. Così come è da chiarire da chi sia stato ferito, aggredito così brutalmente. In corso gli accertamenti degli agenti.

Quello di Miano appare come l’ultimo episodio di questo genere, di violenza che riguarda ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Sempre a Napoli nord, a Melito, alla scuola Guarano, lo scorso maggio era stato accoltellato alla schiena un 13enne. E presso lo stesso istituto lo scorso settembre è stato trovato morto, ucciso a coltellate, il professore Marcello Toscano. Ad aprile scorso il 19enne Giovanni Guarino era stato ucciso a fendenti da due giovanissimi alle giostre.

