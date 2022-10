«Oggi stiamo facendo questa manifestazione, c’è tanta gente qui e domani? Cosa ci sarà?» afferma una delle mamme degli studenti della scuola media di merito che ieri hanno organizzato un sit-in davanti ai cancelli dell’istituto per chiedere più sicurezza per i propri figli dopo l’escalation di violenza che ha avuto come teatro proprio questa scuola. «Domani cosa ci sarà?», dice lasciando che l’interrogativo resti sospeso tra le mille perplessità che la vita nei quartieri dell’hinterland impone.

«Domani non ci sarà nessuno, i ragazzi torneranno a scuola e bisognerà sperare che non accada nulla di brutto ancora. Non si può vivere con questa angoscia e questo timore costanti». Concordano con lei tutti i genitori presenti alla manifestazione davanti alla scuola “Marino Guarano” di Melito. Lì, una settimana fa, è avvenuto l’omicidio del professor Marcello Toscano, insegnante di sostegno accoltellato e ucciso nel cortile della scuola. Un delitto efferato, per il quale si trova in carcere come presunto assassino un bidello della scuola, Giuseppe Porcelli, accusato di aver ucciso il docente per motivi economici. Mentre le indagini fanno il loro corso, tra i banchi di scuola si prova a ritrovare un minimo di normalità.

Ieri la scuola ha riaperto, molti genitori non hanno mandato i propri figli chiedendo più controllo e sicurezza, telecamere e più forze dell’ordine. Non c’è solo l’omicidio del professor Toscano ad allarmare tutti, ci sono anche gli episodi di aprile e maggio scorsi quando uno studente è stato accoltellato in classe da un coetaneo e una studentessa è stata picchiata. «Non lasciateci soli», è il messaggio scritto su un grande striscione esposto dalle mamme degli alunni davanti ai cancelli della scuola media “Marino Guarano”, accanto ai fiori e ai messaggi dedicati al docente assassinato. «Dobbiamo essere certi – dice un genitore – che quando i nostri figli sono a scuola siano al sicuro». Durante la manifestazione è stato osservato un minuto di silenzio in onore del professor Toscano.

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

© Riproduzione riservata

Viviana Lanza